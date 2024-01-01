2.000 Polonya zlotisinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile PLN → KHR çevirin

1,000zł PLN = 989,4៛ KHR

14:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → KHR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KHR
1 PLN → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.025,30001.072,7000
Düşük985,2870985,2870
Ortalama1.006,65601.035,8043
Değişim-3.50%-7.11%
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1 PLN → KHR istatistikleri

PLN → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.025,3000, en düşük 985,2870 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.006,6560 oldu. PLN → KHR kurundaki değişiklik -3.50 değerindeydi.

PLN → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.072,7000, en düşük 985,2870 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.035,8043 oldu. PLN → KHR kurundaki değişiklik -7.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - KHR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4210,8861.394,3211,08223,922
1 EUR1,05710,83789,2210,9361.473,5911,71125,281
1 GBP1,2631,1951106,5951,1181.760,5413,99230,204
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5160,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Kamboçya Rieli
1 PLN989,35000 KHR
5 PLN4.946,75000 KHR
10 PLN9.893,50000 KHR
20 PLN19.787,00000 KHR
50 PLN49.467,50000 KHR
100 PLN98.935,00000 KHR
250 PLN247.337,50000 KHR
500 PLN494.675,00000 KHR
1000 PLN989.350,00000 KHR
2000 PLN1.978.700,00000 KHR
5000 PLN4.946.750,00000 KHR
10000 PLN9.893.500,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Polonya Zlotisi
1 KHR0,00101 PLN
5 KHR0,00505 PLN
10 KHR0,01011 PLN
20 KHR0,02022 PLN
50 KHR0,05054 PLN
100 KHR0,10108 PLN
250 KHR0,25269 PLN
500 KHR0,50538 PLN
1000 KHR1,01076 PLN
2000 KHR2,02152 PLN
5000 KHR5,05380 PLN
10000 KHR10,10760 PLN