ألف ريال كمبودي إلى زلوتي بولندي

تحويل KHR إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
١٫٠٢ pln

1.00000 KHR = 0.00102 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 07:10
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KHR إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.372451.585670.945357.317423.275983.16630.822978
1CAD0.72862411.155350.6888115.3316316.959560.5970.599641
1AUD0.630650.86553610.596194.6147214.678952.44880.519011
1EUR1.05781.451781.6773217.7403524.621587.97330.87055

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الزلوتي البولندي
1 KHR0.00102 PLN
5 KHR0.00509 PLN
10 KHR0.01019 PLN
20 KHR0.02037 PLN
50 KHR0.05094 PLN
100 KHR0.10187 PLN
250 KHR0.25468 PLN
500 KHR0.50937 PLN
1000 KHR1.01874 PLN
2000 KHR2.03748 PLN
5000 KHR5.09370 PLN
10000 KHR10.18740 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / ريال كمبوديا
1 PLN981.60200 KHR
5 PLN4908.01000 KHR
10 PLN9816.02000 KHR
20 PLN19632.04000 KHR
50 PLN49080.10000 KHR
100 PLN98160.20000 KHR
250 PLN245400.50000 KHR
500 PLN490801.00000 KHR
1000 PLN981602.00000 KHR
2000 PLN1963204.00000 KHR
5000 PLN4908010.00000 KHR
10000 PLN9816020.00000 KHR