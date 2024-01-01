Камбоджийский риель (KHR)
Название валюты
Камбоджийский риель
Символ валюты
៛
Обменный курс для KHR
|USD
|CAD
|AUD
|EUR
|CNY
|CZK
|INR
|GBP
|Из KHR
|0.00024
|0.00033
|0.00036
|0.00022
|0.00177
|0.00563
|0.02035
|0.00019
|В KHR
|4109.50000
|3003.47000
|2767.34000
|4488.19000
|566.16400
|177.63400
|49.14010
|5332.69000
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