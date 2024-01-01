Камбоджийский риель (KHR)

Название валюты

Камбоджийский риель

Обменный курс для KHR

 USD CAD AUD EUR CNY CZK INR GBP
Из KHR0.00024 0.00033 0.00036 0.00022 0.00177 0.00563 0.02035 0.00019
В KHR4109.50000 3003.47000 2767.34000 4488.19000 566.16400 177.63400 49.14010 5332.69000

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