Камбоджийские риели в швейцарские франки

Сконвертируйте KHR в CHF по реальному обменному курсу

1000 khr
0.22 chf

1.00000 KHR = 0.00022 CHF

Среднерыночный курс в 19:17 UTC
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График изменения обменного курса KHR к CHF

1 мин. назад 1 KHR → 0 CHF
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073288.95751.455211.670870.956618.5083
1GBP1.163611.24875103.5091.693241.944181.113121.5358
1USD0.93180.800801182.891.355951.55690.8913517.2459
1INR0.01124130.009661010.012064210.01635840.01878280.01075340.208058

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Швейцарский франк
1 KHR0.00022 CHF
5 KHR0.00108 CHF
10 KHR0.00217 CHF
20 KHR0.00433 CHF
50 KHR0.01084 CHF
100 KHR0.02167 CHF
250 KHR0.05418 CHF
500 KHR0.10836 CHF
1000 KHR0.21671 CHF
2000 KHR0.43343 CHF
5000 KHR1.08357 CHF
10000 KHR2.16715 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Камбоджийский риель
1 CHF4614.35000 KHR
5 CHF23071.75000 KHR
10 CHF46143.50000 KHR
20 CHF92287.00000 KHR
50 CHF230717.50000 KHR
100 CHF461435.00000 KHR
250 CHF1153587.50000 KHR
500 CHF2307175.00000 KHR
1000 CHF4614350.00000 KHR
2000 CHF9228700.00000 KHR
5000 CHF23071750.00000 KHR
10000 CHF46143500.00000 KHR