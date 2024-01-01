10 швейцарских франков в камбоджийские риели

Сконвертируйте CHF в KHR по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = ៛4 636 KHR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CHF к KHR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 CHF в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4 746,87004 835,7700
Низкий4 636,29004 636,2900
В среднем4 695,88834 755,0360
Изменение-1.87%-2.16%
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Соотношение 1 CHF к KHR

За последние 30 дней максимальный курс CHF к KHR составил 4 746,8700, а минимальный — 4 636,2900. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4 695,8883. Изменение курса CHF к KHR в процентном соотношении составило -1.87.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к KHR составил 4 835,7700, а минимальный — 4 636,2900. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4 755,0360. Изменение курса CHF к KHR в процентном соотношении составило -2.16.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Камбоджийский риель
1 CHF4 636,29000 KHR
5 CHF23 181,45000 KHR
10 CHF46 362,90000 KHR
20 CHF92 725,80000 KHR
50 CHF231 814,50000 KHR
100 CHF463 629,00000 KHR
250 CHF1 159 072,50000 KHR
500 CHF2 318 145,00000 KHR
1000 CHF4 636 290,00000 KHR
2000 CHF9 272 580,00000 KHR
5000 CHF23 181 450,00000 KHR
10000 CHF46 362 900,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Швейцарский франк
1 KHR0,00022 CHF
5 KHR0,00108 CHF
10 KHR0,00216 CHF
20 KHR0,00431 CHF
50 KHR0,01078 CHF
100 KHR0,02157 CHF
250 KHR0,05392 CHF
500 KHR0,10785 CHF
1000 KHR0,21569 CHF
2000 KHR0,43138 CHF
5000 KHR1,07845 CHF
10000 KHR2,15690 CHF