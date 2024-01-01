История обменного курса швейцарский франк–камбоджийские риели

Обменный курс швейцарских франка/камбоджийские риели сейчас составляет 4 636,290, отражая изменение в размере -0.391% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.841% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 4 717,650, и минимумом, равным 4 632,850, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.