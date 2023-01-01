ريال كمبودي إلى فرنك سويسري

تحويل KHR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
0.22 chf

1.00000 KHR = 0.00022 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 17:15 UTC
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KHR إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.4361.659760.963918.3167
1GBP1.153811.23015102.2681.656891.915081.1121521.1342
1USD0.937950.812909183.13451.34691.556780.904117.1802
1INR0.01128240.009778240.012028710.01620150.01872610.01087510.206655

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الفرنك السويسري
1 KHR0.00022 CHF
5 KHR0.00110 CHF
10 KHR0.00220 CHF
20 KHR0.00439 CHF
50 KHR0.01099 CHF
100 KHR0.02197 CHF
250 KHR0.05493 CHF
500 KHR0.10985 CHF
1000 KHR0.21971 CHF
2000 KHR0.43942 CHF
5000 KHR1.09854 CHF
10000 KHR2.19708 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / ريال كمبوديا
1 CHF4551.49000 KHR
5 CHF22757.45000 KHR
10 CHF45514.90000 KHR
20 CHF91029.80000 KHR
50 CHF227574.50000 KHR
100 CHF455149.00000 KHR
250 CHF1137872.50000 KHR
500 CHF2275745.00000 KHR
1000 CHF4551490.00000 KHR
2000 CHF9102980.00000 KHR
5000 CHF22757450.00000 KHR
10000 CHF45514900.00000 KHR