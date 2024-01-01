Kamboçya rielinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile KHR → CHF çevirin

1.000 khr
0,22 chf

1.00000 KHR = 0.00022 CHF

08:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855221.0733589.1181.452511.65220.94848518.3079
1 GBP1.1692911.25505104.2041.69841.931891.1090521.4071
1 USD0.931650.796781183.02791.353251.539290.8836517.0568
1 INR0.01122110.009596550.012044110.01629870.01853940.01064280.205435

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Kamboçya rielinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / İsviçre Frangı
1 KHR0.00022 CHF
5 KHR0.00108 CHF
10 KHR0.00217 CHF
20 KHR0.00434 CHF
50 KHR0.01084 CHF
100 KHR0.02168 CHF
250 KHR0.05419 CHF
500 KHR0.10838 CHF
1000 KHR0.21676 CHF
2000 KHR0.43351 CHF
5000 KHR1.08378 CHF
10000 KHR2.16756 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Kamboçya Rieli
1 CHF4613.48000 KHR
5 CHF23067.40000 KHR
10 CHF46134.80000 KHR
20 CHF92269.60000 KHR
50 CHF230674.00000 KHR
100 CHF461348.00000 KHR
250 CHF1153370.00000 KHR
500 CHF2306740.00000 KHR
1000 CHF4613480.00000 KHR
2000 CHF9226960.00000 KHR
5000 CHF23067400.00000 KHR
10000 CHF46134800.00000 KHR