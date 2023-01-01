Камбоджийские риели в оманские риалы
Сконвертируйте KHR в OMR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KHR к OMR
1 KHR = 0.00009 OMR
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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в оманские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Оманский риал / Камбоджийский риель
|1 OMR
|10683.30000 KHR
|5 OMR
|53416.50000 KHR
|10 OMR
|106833.00000 KHR
|20 OMR
|213666.00000 KHR
|50 OMR
|534165.00000 KHR
|100 OMR
|1068330.00000 KHR
|250 OMR
|2670825.00000 KHR
|500 OMR
|5341650.00000 KHR
|1000 OMR
|10683300.00000 KHR
|2000 OMR
|21366600.00000 KHR
|5000 OMR
|53416500.00000 KHR
|10000 OMR
|106833000.00000 KHR