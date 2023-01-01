Камбоджийские риели в оманские риалы

Сконвертируйте KHR в OMR по реальному обменному курсу

1000 khr
0.094 omr

1.00000 KHR = 0.00009 OMR

Среднерыночный курс в 19:13 UTC
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График изменения обменного курса KHR к OMR

1 мин. назад 1 KHR → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073188.94931.455281.67110.956618.5031
1GBP1.163611.2486103.4961.693291.944411.113121.5292
1USD0.93190.800897182.891.356151.557270.8914517.2427
1INR0.01124240.009662170.012064210.01636080.01878720.01075460.208019

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Оманский риал
1 KHR0.00009 OMR
5 KHR0.00047 OMR
10 KHR0.00094 OMR
20 KHR0.00187 OMR
50 KHR0.00468 OMR
100 KHR0.00936 OMR
250 KHR0.02340 OMR
500 KHR0.04680 OMR
1000 KHR0.09360 OMR
2000 KHR0.18721 OMR
5000 KHR0.46802 OMR
10000 KHR0.93604 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Камбоджийский риель
1 OMR10683.30000 KHR
5 OMR53416.50000 KHR
10 OMR106833.00000 KHR
20 OMR213666.00000 KHR
50 OMR534165.00000 KHR
100 OMR1068330.00000 KHR
250 OMR2670825.00000 KHR
500 OMR5341650.00000 KHR
1000 OMR10683300.00000 KHR
2000 OMR21366600.00000 KHR
5000 OMR53416500.00000 KHR
10000 OMR106833000.00000 KHR