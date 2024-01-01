2 000 оманских риалов в камбоджийские риели

Сконвертируйте OMR в KHR по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = ៛10 540 KHR

Среднерыночный курс в 18:11
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График изменения обменного курса OMR к KHR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 OMR в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий10 563,100010 650,0000
Низкий10 540,900010 537,0000
В среднем10 551,510010 568,5456
Изменение-0.08%-0.88%
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Соотношение 1 OMR к KHR

За последние 30 дней максимальный курс OMR к KHR составил 10 563,1000, а минимальный — 10 540,9000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10 551,5100. Изменение курса OMR к KHR в процентном соотношении составило -0.08.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к KHR составил 10 650,0000, а минимальный — 10 537,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10 568,5456. Изменение курса OMR к KHR в процентном соотношении составило -0.88.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

OMR в USD

OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

OMR в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Камбоджийский риель
1 OMR10 544,50000 KHR
5 OMR52 722,50000 KHR
10 OMR105 445,00000 KHR
20 OMR210 890,00000 KHR
50 OMR527 225,00000 KHR
100 OMR1 054 450,00000 KHR
250 OMR2 636 125,00000 KHR
500 OMR5 272 250,00000 KHR
1000 OMR10 544 500,00000 KHR
2000 OMR21 089 000,00000 KHR
5000 OMR52 722 500,00000 KHR
10000 OMR105 445 000,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Оманский риал
1 KHR0,00009 OMR
5 KHR0,00047 OMR
10 KHR0,00095 OMR
20 KHR0,00190 OMR
50 KHR0,00474 OMR
100 KHR0,00948 OMR
250 KHR0,02371 OMR
500 KHR0,04742 OMR
1000 KHR0,09484 OMR
2000 KHR0,18967 OMR
5000 KHR0,47418 OMR
10000 KHR0,94836 OMR