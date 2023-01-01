1 камбоджийский риель в оманские риалы

Сконвертируйте KHR в OMR по реальному обменному курсу

1 khr
0,000 omr

1.00000 KHR = 0.00009 OMR

Среднерыночный курс в 18:34 UTC
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График изменения обменного курса KHR к OMR

1 мин. назад 1 KHR → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.066288.62631.441451.657650.956718.1975
1GBP1.1614411.23835102.9361.674191.92531.1111521.1357
1USD0.93790.807526183.12351.351951.554730.897317.0676
1INR0.01128330.009714780.012030310.01626440.01870380.01079480.205328

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Оманский риал
1 KHR0.00009 OMR
5 KHR0.00047 OMR
10 KHR0.00093 OMR
20 KHR0.00187 OMR
50 KHR0.00467 OMR
100 KHR0.00935 OMR
250 KHR0.02337 OMR
500 KHR0.04675 OMR
1000 KHR0.09349 OMR
2000 KHR0.18699 OMR
5000 KHR0.46747 OMR
10000 KHR0.93493 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Камбоджийский риель
1 OMR10696.00000 KHR
5 OMR53480.00000 KHR
10 OMR106960.00000 KHR
20 OMR213920.00000 KHR
50 OMR534800.00000 KHR
100 OMR1069600.00000 KHR
250 OMR2674000.00000 KHR
500 OMR5348000.00000 KHR
1000 OMR10696000.00000 KHR
2000 OMR21392000.00000 KHR
5000 OMR53480000.00000 KHR
10000 OMR106960000.00000 KHR