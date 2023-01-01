ريال كمبودي إلى ريال عماني

تحويل KHR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٠٫٠٩٤ omr

1.00000 KHR = 0.00009 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
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KHR إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066488.65461.435961.65990.9640518.3025
1GBP1.1536711.2303102.281.656661.915011.1121921.1155
1USD0.937750.81281183.13451.346551.556540.9040517.1629
1INR0.01127970.009777050.012028710.01619720.01872320.01087450.206447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الريال العماني
1 KHR0.00009 OMR
5 KHR0.00047 OMR
10 KHR0.00094 OMR
20 KHR0.00187 OMR
50 KHR0.00468 OMR
100 KHR0.00936 OMR
250 KHR0.02341 OMR
500 KHR0.04682 OMR
1000 KHR0.09364 OMR
2000 KHR0.18729 OMR
5000 KHR0.46821 OMR
10000 KHR0.93643 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / ريال كمبوديا
1 OMR10678.90000 KHR
5 OMR53394.50000 KHR
10 OMR106789.00000 KHR
20 OMR213578.00000 KHR
50 OMR533945.00000 KHR
100 OMR1067890.00000 KHR
250 OMR2669725.00000 KHR
500 OMR5339450.00000 KHR
1000 OMR10678900.00000 KHR
2000 OMR21357800.00000 KHR
5000 OMR53394500.00000 KHR
10000 OMR106789000.00000 KHR