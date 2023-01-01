5 ريال كمبودي إلى ريال عماني

تحويل KHR إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٥ khr
٠٫٠٠٠ omr

1.00000 KHR = 0.00009 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 07:06
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KHR إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37221.585040.9457.3175523.265983.16250.822571
1CAD0.72875711.155110.6886765.3327116.955260.60520.599454
1AUD0.63090.86572110.5962014.6166414.678552.46720.51896
1EUR1.05821.452061.6772917.7434324.6288.00260.8704

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الريال العماني
1 KHR0.00009 OMR
5 KHR0.00047 OMR
10 KHR0.00093 OMR
20 KHR0.00186 OMR
50 KHR0.00466 OMR
100 KHR0.00931 OMR
250 KHR0.02328 OMR
500 KHR0.04655 OMR
1000 KHR0.09310 OMR
2000 KHR0.18621 OMR
5000 KHR0.46552 OMR
10000 KHR0.93104 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / ريال كمبوديا
1 OMR10740.70000 KHR
5 OMR53703.50000 KHR
10 OMR107407.00000 KHR
20 OMR214814.00000 KHR
50 OMR537035.00000 KHR
100 OMR1074070.00000 KHR
250 OMR2685175.00000 KHR
500 OMR5370350.00000 KHR
1000 OMR10740700.00000 KHR
2000 OMR21481400.00000 KHR
5000 OMR53703500.00000 KHR
10000 OMR107407000.00000 KHR