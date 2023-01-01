Камбоджийские риели в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте KHR в BTN по реальному обменному курсу

1000 khr
20.17 btn

1.00000 KHR = 0.02017 BTN

Среднерыночный курс в 19:13 UTC
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График изменения обменного курса KHR к BTN

1 мин. назад 1 KHR → 0 BTN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073288.95751.455211.670870.956618.5083
1GBP1.163611.24875103.5091.693241.944181.113121.5358
1USD0.93180.800801182.891.355951.55690.8913517.2459
1INR0.01124130.009661010.012064210.01635840.01878280.01075340.208058

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Бутанский нгултрум
1 KHR0.02017 BTN
5 KHR0.10084 BTN
10 KHR0.20168 BTN
20 KHR0.40335 BTN
50 KHR1.00838 BTN
100 KHR2.01676 BTN
250 KHR5.04190 BTN
500 KHR10.08380 BTN
1000 KHR20.16760 BTN
2000 KHR40.33520 BTN
5000 KHR100.83800 BTN
10000 KHR201.67600 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Камбоджийский риель
1 BTN49.58440 KHR
5 BTN247.92200 KHR
10 BTN495.84400 KHR
20 BTN991.68800 KHR
50 BTN2479.22000 KHR
100 BTN4958.44000 KHR
250 BTN12396.10000 KHR
500 BTN24792.20000 KHR
1000 BTN49584.40000 KHR
2000 BTN99168.80000 KHR
5000 BTN247922.00000 KHR
10000 BTN495844.00000 KHR