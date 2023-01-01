ريال كمبودي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل KHR إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٢٠٫١٨ btn

1.00000 KHR = 0.02018 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:47 UTC
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KHR إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.06688.62141.436171.660050.963918.3139
1GBP1.1537411.23102.2551.657121.915441.1120921.1314
1USD0.93810.813008183.13451.347251.557270.9040517.18
1INR0.0112840.009779430.012028710.01620570.01873190.01087450.206653

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / نغولتروم بوتاني
1 KHR0.02018 BTN
5 KHR0.10091 BTN
10 KHR0.20182 BTN
20 KHR0.40364 BTN
50 KHR1.00909 BTN
100 KHR2.01819 BTN
250 KHR5.04547 BTN
500 KHR10.09095 BTN
1000 KHR20.18190 BTN
2000 KHR40.36380 BTN
5000 KHR100.90950 BTN
10000 KHR201.81900 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / ريال كمبوديا
1 BTN49.54930 KHR
5 BTN247.74650 KHR
10 BTN495.49300 KHR
20 BTN990.98600 KHR
50 BTN2477.46500 KHR
100 BTN4954.93000 KHR
250 BTN12387.32500 KHR
500 BTN24774.65000 KHR
1000 BTN49549.30000 KHR
2000 BTN99098.60000 KHR
5000 BTN247746.50000 KHR
10000 BTN495493.00000 KHR