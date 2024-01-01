Kamboçya rielinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile KHR → BTN çevirin

1.000 khr
20,37 btn

1.00000 KHR = 0.02037 BTN

08:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551451.0733589.1181.452621.65220.94851518.3079
1 GBP1.1693911.25515104.2121.698661.932041.1091921.4088
1 USD0.931650.796718183.02791.353351.539290.8837517.0568
1 INR0.01122110.009595780.012044110.01629990.01853940.0106440.205435

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Kamboçya rielinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Bhutan Ngultrumu
1 KHR0.02037 BTN
5 KHR0.10183 BTN
10 KHR0.20367 BTN
20 KHR0.40734 BTN
50 KHR1.01835 BTN
100 KHR2.03670 BTN
250 KHR5.09175 BTN
500 KHR10.18350 BTN
1000 KHR20.36700 BTN
2000 KHR40.73400 BTN
5000 KHR101.83500 BTN
10000 KHR203.67000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Kamboçya Rieli
1 BTN49.09910 KHR
5 BTN245.49550 KHR
10 BTN490.99100 KHR
20 BTN981.98200 KHR
50 BTN2454.95500 KHR
100 BTN4909.91000 KHR
250 BTN12274.77500 KHR
500 BTN24549.55000 KHR
1000 BTN49099.10000 KHR
2000 BTN98198.20000 KHR
5000 BTN245495.50000 KHR
10000 BTN490991.00000 KHR