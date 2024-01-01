20 бутанских нгултрумов в камбоджийские риели

Сконвертируйте BTN в KHR по реальному обменному курсу

20 btn
982,42 khr

Nu.1,000 BTN = ៛49,12 KHR

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1 BTN в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий49,400449,4208
Низкий49,120948,6521
В среднем49,273849,0781
Изменить-0.57%0.82%
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Соотношение 1 BTN к KHR

За последние 30 дней максимальный курс BTN к KHR составил 49,4004, а минимальный — 49,1209. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 49,2738. Изменение курса BTN к KHR в процентном соотношении составило -0.57.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к KHR составил 49,4208, а минимальный — 48,6521. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 49,0781. Изменение курса BTN к KHR в процентном соотношении составило 0.82.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37118,2690,9180,7731,3441,6561,493
1 CAD0,729113,3230,6690,5630,981,2081,089
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49419,90410,8421,4641,8051,627

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанских нгултрумов

BTN в USD

BTN в CAD

BTN в ZAR

BTN в EUR

BTN в GBP

BTN в SGD

BTN в NZD

BTN в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Камбоджийский риель
1 BTN49,12090 KHR
5 BTN245,60450 KHR
10 BTN491,20900 KHR
20 BTN982,41800 KHR
50 BTN2 456,04500 KHR
100 BTN4 912,09000 KHR
250 BTN12 280,22500 KHR
500 BTN24 560,45000 KHR
1000 BTN49 120,90000 KHR
2000 BTN98 241,80000 KHR
5000 BTN245 604,50000 KHR
10000 BTN491 209,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Бутанский нгултрум
1 KHR0,02036 BTN
5 KHR0,10179 BTN
10 KHR0,20358 BTN
20 KHR0,40716 BTN
50 KHR1,01790 BTN
100 KHR2,03579 BTN
250 KHR5,08948 BTN
500 KHR10,17895 BTN
1000 KHR20,35790 BTN
2000 KHR40,71580 BTN
5000 KHR101,78950 BTN
10000 KHR203,57900 BTN