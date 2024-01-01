История обменного курса бутанский нгултрум–камбоджийские риели

Обменный курс бутанский нгултрум/камбоджийские риели сейчас составляет 49,121, отражая изменение в размере -0.060% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.187% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 49,222, и минимумом, равным 49,081, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.164% уменьшение стоимости.