100 бутанских нгултрумов в камбоджийские риели
Сконвертируйте BTN в KHR по реальному обменному курсу
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|1 BTN в KHR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|49,4004
|49,4208
|Низкий
|49,1209
|48,6521
|В среднем
|49,2738
|49,0781
|Изменить
|-0.57%
|0.82%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к KHR
За последние 30 дней максимальный курс BTN к KHR составил 49,4004, а минимальный — 49,1209. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 49,2738. Изменение курса BTN к KHR в процентном соотношении составило -0.57.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к KHR составил 49,4208, а минимальный — 48,6521. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 49,0781. Изменение курса BTN к KHR в процентном соотношении составило 0.82.
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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в камбоджийские риели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бутанский нгултрум / Камбоджийский риель
|1 BTN
|49,12090 KHR
|5 BTN
|245,60450 KHR
|10 BTN
|491,20900 KHR
|20 BTN
|982,41800 KHR
|50 BTN
|2 456,04500 KHR
|100 BTN
|4 912,09000 KHR
|250 BTN
|12 280,22500 KHR
|500 BTN
|24 560,45000 KHR
|1000 BTN
|49 120,90000 KHR
|2000 BTN
|98 241,80000 KHR
|5000 BTN
|245 604,50000 KHR
|10000 BTN
|491 209,00000 KHR