Камбоджийские риели в маврикийские рупии

Сконвертируйте KHR в MUR по реальному обменному курсу

1000 khr
10.97 mur

1.00000 KHR = 0.01097 MUR

Среднерыночный курс в 19:13 UTC
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График изменения обменного курса KHR к MUR

1 мин. назад 1 KHR → 0 MUR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073188.94931.455281.67110.956618.5031
1GBP1.163611.2486103.4961.693291.944411.113121.5292
1USD0.93190.800897182.891.356151.557270.8914517.2427
1INR0.01124240.009662170.012064210.01636080.01878720.01075460.208019

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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KHR в CNY

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Маврикийская рупия
1 KHR0.01097 MUR
5 KHR0.05486 MUR
10 KHR0.10972 MUR
20 KHR0.21945 MUR
50 KHR0.54863 MUR
100 KHR1.09725 MUR
250 KHR2.74313 MUR
500 KHR5.48625 MUR
1000 KHR10.97250 MUR
2000 KHR21.94500 MUR
5000 KHR54.86250 MUR
10000 KHR109.72500 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Камбоджийский риель
1 MUR91.13670 KHR
5 MUR455.68350 KHR
10 MUR911.36700 KHR
20 MUR1822.73400 KHR
50 MUR4556.83500 KHR
100 MUR9113.67000 KHR
250 MUR22784.17500 KHR
500 MUR45568.35000 KHR
1000 MUR91136.70000 KHR
2000 MUR182273.40000 KHR
5000 MUR455683.50000 KHR
10000 MUR911367.00000 KHR