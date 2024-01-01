Kamboçya rielinden Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile KHR → MUR çevirin

1.000 khr
11,37 mur

1.00000 KHR = 0.01137 MUR

08:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855211.0733589.11781.45231.65220.94835518.3125
1 GBP1.169311.25505104.2041.698151.931891.1089121.4125
1 USD0.931650.796781183.02771.353051.539290.8835517.0611
1 INR0.01122110.009596570.012044210.01629640.01853950.01064160.205487

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Kamboçya rielinden Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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KHR → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Mauritius Rupisi
1 KHR0.01137 MUR
5 KHR0.05683 MUR
10 KHR0.11366 MUR
20 KHR0.22732 MUR
50 KHR0.56830 MUR
100 KHR1.13660 MUR
250 KHR2.84150 MUR
500 KHR5.68300 MUR
1000 KHR11.36600 MUR
2000 KHR22.73200 MUR
5000 KHR56.83000 MUR
10000 KHR113.66000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Kamboçya Rieli
1 MUR87.98180 KHR
5 MUR439.90900 KHR
10 MUR879.81800 KHR
20 MUR1759.63600 KHR
50 MUR4399.09000 KHR
100 MUR8798.18000 KHR
250 MUR21995.45000 KHR
500 MUR43990.90000 KHR
1000 MUR87981.80000 KHR
2000 MUR175963.60000 KHR
5000 MUR439909.00000 KHR
10000 MUR879818.00000 KHR