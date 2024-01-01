10 bin Mauritius rupisinden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile MUR → KHR çevirin

10.000 mur
865.740 khr

1,000 MUR = 86,57 KHR

16:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,8030,941,54718,8621,3771,36283,609
1 GBP1,24511,171,92723,4831,7151,695104,094
1 EUR1,0640,85511,64720,0711,4661,44988,969
1 AUD0,6460,5190,607112,190,890,8854,033

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Kamboçya Rieli
1 MUR86,57400 KHR
5 MUR432,87000 KHR
10 MUR865,74000 KHR
20 MUR1.731,48000 KHR
50 MUR4.328,70000 KHR
100 MUR8.657,40000 KHR
250 MUR21.643,50000 KHR
500 MUR43.287,00000 KHR
1000 MUR86.574,00000 KHR
2000 MUR173.148,00000 KHR
5000 MUR432.870,00000 KHR
10000 MUR865.740,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Mauritius Rupisi
1 KHR0,01155 MUR
5 KHR0,05775 MUR
10 KHR0,11551 MUR
20 KHR0,23102 MUR
50 KHR0,57754 MUR
100 KHR1,15508 MUR
250 KHR2,88770 MUR
500 KHR5,77540 MUR
1000 KHR11,55080 MUR
2000 KHR23,10160 MUR
5000 KHR57,75400 MUR
10000 KHR115,50800 MUR