5 камбоджийских риелей в маврикийские рупии
Сконвертируйте KHR в MUR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KHR к MUR
1 KHR = 0.01090 MUR
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в маврикийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Маврикийская рупия / Камбоджийский риель
|1 MUR
|91.71490 KHR
|5 MUR
|458.57450 KHR
|10 MUR
|917.14900 KHR
|20 MUR
|1834.29800 KHR
|50 MUR
|4585.74500 KHR
|100 MUR
|9171.49000 KHR
|250 MUR
|22928.72500 KHR
|500 MUR
|45857.45000 KHR
|1000 MUR
|91714.90000 KHR
|2000 MUR
|183429.80000 KHR
|5000 MUR
|458574.50000 KHR
|10000 MUR
|917149.00000 KHR