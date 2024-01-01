5 000 маврикийских рупий в камбоджийские риели
Сконвертируйте MUR в KHR по реальному обменному курсу
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|1 MUR в KHR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|88,2006
|89,5342
|Низкий
|83,6491
|83,6491
|В среднем
|86,1330
|86,7550
|Изменить
|2.10%
|2.59%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к KHR
За последние 30 дней максимальный курс MUR к KHR составил 88,2006, а минимальный — 83,6491. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 86,1330. Изменение курса MUR к KHR в процентном соотношении составило 2.10.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к KHR составил 89,5342, а минимальный — 83,6491. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 86,7550. Изменение курса MUR к KHR в процентном соотношении составило 2.59.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в камбоджийские риели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Маврикийская рупия / Камбоджийский риель
|1 MUR
|87,89330 KHR
|5 MUR
|439,46650 KHR
|10 MUR
|878,93300 KHR
|20 MUR
|1 757,86600 KHR
|50 MUR
|4 394,66500 KHR
|100 MUR
|8 789,33000 KHR
|250 MUR
|21 973,32500 KHR
|500 MUR
|43 946,65000 KHR
|1000 MUR
|87 893,30000 KHR
|2000 MUR
|175 786,60000 KHR
|5000 MUR
|439 466,50000 KHR
|10000 MUR
|878 933,00000 KHR