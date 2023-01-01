10 камбоджийских риелей в маврикийские рупии

Сконвертируйте KHR в MUR по реальному обменному курсу

10 khr
0,11 mur

1.00000 KHR = 0.01090 MUR

Среднерыночный курс в 18:34 UTC
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График изменения обменного курса KHR к MUR

1 мин. назад 1 KHR → 0 MUR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.066188.6181.441631.657360.9564518.1898
1GBP1.1619811.23875102.9691.67511.925771.1113821.1356
1USD0.9380.807265183.12351.352251.554610.8971517.062
1INR0.01128440.009711640.012030310.0162680.01870240.0107930.205261

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийских риелей

KHR в USD

KHR в CAD

KHR в AUD

KHR в EUR

KHR в CNY

KHR в CZK

KHR в INR

KHR в GBP

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plane
Обменные курсы Камбоджийский риель / Маврикийская рупия
1 KHR0.01090 MUR
5 KHR0.05452 MUR
10 KHR0.10903 MUR
20 KHR0.21807 MUR
50 KHR0.54517 MUR
100 KHR1.09034 MUR
250 KHR2.72585 MUR
500 KHR5.45170 MUR
1000 KHR10.90340 MUR
2000 KHR21.80680 MUR
5000 KHR54.51700 MUR
10000 KHR109.03400 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Камбоджийский риель
1 MUR91.71490 KHR
5 MUR458.57450 KHR
10 MUR917.14900 KHR
20 MUR1834.29800 KHR
50 MUR4585.74500 KHR
100 MUR9171.49000 KHR
250 MUR22928.72500 KHR
500 MUR45857.45000 KHR
1000 MUR91714.90000 KHR
2000 MUR183429.80000 KHR
5000 MUR458574.50000 KHR
10000 MUR917149.00000 KHR