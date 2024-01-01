10 маврикийских рупий в камбоджийские риели

Сконвертируйте MUR в KHR по реальному обменному курсу

10 mur
878,93 khr

₨1,000 MUR = ៛87,89 KHR

Среднерыночный курс в 16:02
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1 MUR в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий88,200689,5342
Низкий83,649183,6491
В среднем86,133086,7550
Изменить2.10%2.59%
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Соотношение 1 MUR к KHR

За последние 30 дней максимальный курс MUR к KHR составил 88,2006, а минимальный — 83,6491. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 86,1330. Изменение курса MUR к KHR в процентном соотношении составило 2.10.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к KHR составил 89,5342, а минимальный — 83,6491. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 86,7550. Изменение курса MUR к KHR в процентном соотношении составило 2.59.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Камбоджийский риель
1 MUR87,89330 KHR
5 MUR439,46650 KHR
10 MUR878,93300 KHR
20 MUR1 757,86600 KHR
50 MUR4 394,66500 KHR
100 MUR8 789,33000 KHR
250 MUR21 973,32500 KHR
500 MUR43 946,65000 KHR
1000 MUR87 893,30000 KHR
2000 MUR175 786,60000 KHR
5000 MUR439 466,50000 KHR
10000 MUR878 933,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Маврикийская рупия
1 KHR0,01138 MUR
5 KHR0,05689 MUR
10 KHR0,11377 MUR
20 KHR0,22755 MUR
50 KHR0,56887 MUR
100 KHR1,13774 MUR
250 KHR2,84435 MUR
500 KHR5,68870 MUR
1000 KHR11,37740 MUR
2000 KHR22,75480 MUR
5000 KHR56,88700 MUR
10000 KHR113,77400 MUR