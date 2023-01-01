Камбоджийские риели в лаосские кипы

Сконвертируйте KHR в LAK по реальному обменному курсу

1000 khr
4783.61 lak

1.00000 KHR = 4.78361 LAK

Среднерыночный курс в 19:13 UTC
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График изменения обменного курса KHR к LAK

1 мин. назад 1 KHR → 0 LAK
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073188.94931.455231.670970.9566518.5027
1GBP1.163611.24865103.5011.693291.944331.1131621.5296
1USD0.93190.800865182.891.35611.557150.8914517.2423
1INR0.01124240.009661780.012064210.01636020.01878570.01075460.208014

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в лаосские кипы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и LAK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в LAK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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