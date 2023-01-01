Камбоджийские риели в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте KHR в TZS по реальному обменному курсу

1000 khr
609.04 tzs

1.00000 KHR = 0.60904 TZS

Среднерыночный курс в 19:13 UTC
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График изменения обменного курса KHR к TZS

1 мин. назад 1 KHR → 0 TZS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.0731588.95341.455251.671050.956718.5124
1GBP1.163611.2487103.5051.69331.944411.1132221.5407
1USD0.931850.800833182.891.356051.557150.8914517.2505
1INR0.01124180.009661390.012064210.01635960.01878570.01075460.208113

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Танзанийский шиллинг
1 KHR0.60904 TZS
5 KHR3.04522 TZS
10 KHR6.09044 TZS
20 KHR12.18088 TZS
50 KHR30.45220 TZS
100 KHR60.90440 TZS
250 KHR152.26100 TZS
500 KHR304.52200 TZS
1000 KHR609.04400 TZS
2000 KHR1218.08800 TZS
5000 KHR3045.22000 TZS
10000 KHR6090.44000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Камбоджийский риель
1 TZS1.64192 KHR
5 TZS8.20960 KHR
10 TZS16.41920 KHR
20 TZS32.83840 KHR
50 TZS82.09600 KHR
100 TZS164.19200 KHR
250 TZS410.48000 KHR
500 TZS820.96000 KHR
1000 TZS1641.92000 KHR
2000 TZS3283.84000 KHR
5000 TZS8209.60000 KHR
10000 TZS16419.20000 KHR