ريال كمبودي إلى شلن تنزاني

تحويل KHR إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٦٠٨٫٧٥ tzs

1.00000 KHR = 0.60875 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:17 UTC
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KHR إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0667588.68371.436541.659920.964218.3095
1GBP1.1535411.23055102.3011.657121.914811.1122421.1209
1USD0.93740.812645183.13451.346651.556060.90417.1638
1INR0.0112760.009775060.012028710.01619840.01871730.01087390.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الشلن التنزاني
1 KHR0.60875 TZS
5 KHR3.04374 TZS
10 KHR6.08748 TZS
20 KHR12.17496 TZS
50 KHR30.43740 TZS
100 KHR60.87480 TZS
250 KHR152.18700 TZS
500 KHR304.37400 TZS
1000 KHR608.74800 TZS
2000 KHR1217.49600 TZS
5000 KHR3043.74000 TZS
10000 KHR6087.48000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / ريال كمبوديا
1 TZS1.64271 KHR
5 TZS8.21355 KHR
10 TZS16.42710 KHR
20 TZS32.85420 KHR
50 TZS82.13550 KHR
100 TZS164.27100 KHR
250 TZS410.67750 KHR
500 TZS821.35500 KHR
1000 TZS1642.71000 KHR
2000 TZS3285.42000 KHR
5000 TZS8213.55000 KHR
10000 TZS16427.10000 KHR