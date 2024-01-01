Kamboçya rielinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile KHR → TZS çevirin

1.000 khr
621,95 tzs

1.00000 KHR = 0.62195 TZS

02:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855191.073289.10851.45221.652480.9482818.3142
1 GBP1.1693311.25495104.1991.698141.932331.1088521.4157
1 USD0.93180.796844183.03071.353151.539760.8836517.065
1 INR0.01122230.009596990.012043710.0162970.01854450.01064240.205526

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Kamboçya rielinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Tanzanya Şilini
1 KHR0.62195 TZS
5 KHR3.10974 TZS
10 KHR6.21947 TZS
20 KHR12.43894 TZS
50 KHR31.09735 TZS
100 KHR62.19470 TZS
250 KHR155.48675 TZS
500 KHR310.97350 TZS
1000 KHR621.94700 TZS
2000 KHR1243.89400 TZS
5000 KHR3109.73500 TZS
10000 KHR6219.47000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Kamboçya Rieli
1 TZS1.60785 KHR
5 TZS8.03925 KHR
10 TZS16.07850 KHR
20 TZS32.15700 KHR
50 TZS80.39250 KHR
100 TZS160.78500 KHR
250 TZS401.96250 KHR
500 TZS803.92500 KHR
1000 TZS1607.85000 KHR
2000 TZS3215.70000 KHR
5000 TZS8039.25000 KHR
10000 TZS16078.50000 KHR