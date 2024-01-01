1 тысяча танзанийских шиллингов в камбоджийские риели

Сконвертируйте TZS в KHR по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = ៛1,524 KHR

Среднерыночный курс в 18:11
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График изменения обменного курса TZS к KHR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 TZS в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,52391,5239
Низкий1,48891,4882
В среднем1,50051,5004
Изменение2.16%0.60%
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Соотношение 1 TZS к KHR

За последние 30 дней максимальный курс TZS к KHR составил 1,5239, а минимальный — 1,4889. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,5005. Изменение курса TZS к KHR в процентном соотношении составило 2.16.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к KHR составил 1,5239, а минимальный — 1,4882. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,5004. Изменение курса TZS к KHR в процентном соотношении составило 0.60.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3291,3911,5190,77517,63684,380,934
1 SGD0,75311,0471,1430,58313,27463,5080,703
1 CAD0,7190,95511,0920,55712,67760,6510,671
1 AUD0,6580,8750,91610,5111,61155,5520,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Камбоджийский риель
1 TZS1,52385 KHR
5 TZS7,61925 KHR
10 TZS15,23850 KHR
20 TZS30,47700 KHR
50 TZS76,19250 KHR
100 TZS152,38500 KHR
250 TZS380,96250 KHR
500 TZS761,92500 KHR
1000 TZS1 523,85000 KHR
2000 TZS3 047,70000 KHR
5000 TZS7 619,25000 KHR
10000 TZS15 238,50000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Танзанийский шиллинг
1 KHR0,65623 TZS
5 KHR3,28117 TZS
10 KHR6,56234 TZS
20 KHR13,12468 TZS
50 KHR32,81170 TZS
100 KHR65,62340 TZS
250 KHR164,05850 TZS
500 KHR328,11700 TZS
1000 KHR656,23400 TZS
2000 KHR1 312,46800 TZS
5000 KHR3 281,17000 TZS
10000 KHR6 562,34000 TZS