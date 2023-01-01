Камбоджийские риели в колумбийские песо

Сконвертируйте KHR в COP по реальному обменному курсу

1 000 khr
967,91 cop

1.00000 KHR = 0.96791 COP

Среднерыночный курс в 19:17 UTC
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График изменения обменного курса KHR к COP

1 мин. назад 1 KHR → 0 COP
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073288.95751.455261.671130.956618.5083
1GBP1.163611.24865103.5011.693171.944331.113121.5341
1USD0.93180.800865182.891.3561.557150.891417.2459
1INR0.01124130.009661780.012064210.0163590.01878570.0107540.208058

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в колумбийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и COP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в COP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Колумбийское песо
1 KHR0.96791 COP
5 KHR4.83953 COP
10 KHR9.67907 COP
20 KHR19.35814 COP
50 KHR48.39535 COP
100 KHR96.79070 COP
250 KHR241.97675 COP
500 KHR483.95350 COP
1000 KHR967.90700 COP
2000 KHR1935.81400 COP
5000 KHR4839.53500 COP
10000 KHR9679.07000 COP
Обменные курсы Колумбийское песо / Камбоджийский риель
1 COP1.03316 KHR
5 COP5.16580 KHR
10 COP10.33160 KHR
20 COP20.66320 KHR
50 COP51.65800 KHR
100 COP103.31600 KHR
250 COP258.29000 KHR
500 COP516.58000 KHR
1000 COP1033.16000 KHR
2000 COP2066.32000 KHR
5000 COP5165.80000 KHR
10000 COP10331.60000 KHR