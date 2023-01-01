ريال كمبودي إلى بيزو كولومبي

تحويل KHR إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
955.88 cop

1.00000 KHR = 0.95588 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 17:15 UTC
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KHR إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.4361.659760.963918.3167
1GBP1.153811.23015102.2681.656891.915081.1121521.1342
1USD0.937950.812909183.13451.34691.556780.904117.1802
1INR0.01128240.009778240.012028710.01620150.01872610.01087510.206655

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

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KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / البيزو الكولومبي
1 KHR0.95588 COP
5 KHR4.77942 COP
10 KHR9.55883 COP
20 KHR19.11766 COP
50 KHR47.79415 COP
100 KHR95.58830 COP
250 KHR238.97075 COP
500 KHR477.94150 COP
1000 KHR955.88300 COP
2000 KHR1911.76600 COP
5000 KHR4779.41500 COP
10000 KHR9558.83000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / ريال كمبوديا
1 COP1.04615 KHR
5 COP5.23075 KHR
10 COP10.46150 KHR
20 COP20.92300 KHR
50 COP52.30750 KHR
100 COP104.61500 KHR
250 COP261.53750 KHR
500 COP523.07500 KHR
1000 COP1046.15000 KHR
2000 COP2092.30000 KHR
5000 COP5230.75000 KHR
10000 COP10461.50000 KHR