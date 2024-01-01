Kamboçya rielinden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile KHR → COP çevirin

1.000 khr
961,44 cop

1.00000 KHR = 0.96144 COP

00:34 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353351.539290.931657.193623.714283.02790.796718
1 CAD0.73890711.137390.6884125.315417.522861.34990.5887
1 AUD0.649650.87920410.6052554.6733215.405953.93910.517588
1 EUR1.073351.452621.652217.7212525.45489.1180.855145

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kamboçya rielinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Kolombiya Pesosu
1 KHR0.96144 COP
5 KHR4.80720 COP
10 KHR9.61439 COP
20 KHR19.22878 COP
50 KHR48.07195 COP
100 KHR96.14390 COP
250 KHR240.35975 COP
500 KHR480.71950 COP
1000 KHR961.43900 COP
2000 KHR1922.87800 COP
5000 KHR4807.19500 COP
10000 KHR9614.39000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Kamboçya Rieli
1 COP1.04011 KHR
5 COP5.20055 KHR
10 COP10.40110 KHR
20 COP20.80220 KHR
50 COP52.00550 KHR
100 COP104.01100 KHR
250 COP260.02750 KHR
500 COP520.05500 KHR
1000 COP1040.11000 KHR
2000 COP2080.22000 KHR
5000 COP5200.55000 KHR
10000 COP10401.10000 KHR