10 тысяч камбоджийских риелей в колумбийские песо

Сконвертируйте KHR в COP по реальному обменному курсу

10000 khr
9515.19 cop

1.00000 KHR = 0.95152 COP

Среднерыночный курс в 18:1 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса KHR к COP

1 мин. назад 1 KHR → 0 COP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861151.0669588.67471.442781.657910.9563518.2096
1GBP1.1612411.239102.9741.675441.925261.1105521.146
1USD0.937250.807103183.11051.352251.553880.8963517.067
1INR0.01127720.00971120.012032210.01627050.01869660.0107850.205353

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в колумбийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и COP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в COP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийских риелей

KHR в USD

KHR в CAD

KHR в AUD

KHR в EUR

KHR в CNY

KHR в CZK

KHR в INR

KHR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Камбоджийский риель / Колумбийское песо
1 KHR0.95152 COP
5 KHR4.75760 COP
10 KHR9.51519 COP
20 KHR19.03038 COP
50 KHR47.57595 COP
100 KHR95.15190 COP
250 KHR237.87975 COP
500 KHR475.75950 COP
1000 KHR951.51900 COP
2000 KHR1903.03800 COP
5000 KHR4757.59500 COP
10000 KHR9515.19000 COP
Обменные курсы Колумбийское песо / Камбоджийский риель
1 COP1.05095 KHR
5 COP5.25475 KHR
10 COP10.50950 KHR
20 COP21.01900 KHR
50 COP52.54750 KHR
100 COP105.09500 KHR
250 COP262.73750 KHR
500 COP525.47500 KHR
1000 COP1050.95000 KHR
2000 COP2101.90000 KHR
5000 COP5254.75000 KHR
10000 COP10509.50000 KHR