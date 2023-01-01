Камбоджийские риели в сингапурские доллары

Сконвертируйте KHR в SGD по реальному обменному курсу

1 000 khr
0,33 sgd

1.00000 KHR = 0.00033 SGD

Среднерыночный курс в 19:27 UTC
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График изменения обменного курса KHR к SGD

1 мин. назад 1 KHR → 0 SGD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073288.95751.455311.6710.9565518.5119
1GBP1.163611.2488103.5131.693441.944411.1130421.5409
1USD0.93180.800769182.891.356051.557030.891317.2493
1INR0.01124130.009660620.012064210.01635960.01878420.01075280.208099

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Сингапурский доллар
1 KHR0.00033 SGD
5 KHR0.00165 SGD
10 KHR0.00331 SGD
20 KHR0.00662 SGD
50 KHR0.01655 SGD
100 KHR0.03309 SGD
250 KHR0.08273 SGD
500 KHR0.16547 SGD
1000 KHR0.33094 SGD
2000 KHR0.66188 SGD
5000 KHR1.65469 SGD
10000 KHR3.30938 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Камбоджийский риель
1 SGD3021.71000 KHR
5 SGD15108.55000 KHR
10 SGD30217.10000 KHR
20 SGD60434.20000 KHR
50 SGD151085.50000 KHR
100 SGD302171.00000 KHR
250 SGD755427.50000 KHR
500 SGD1510855.00000 KHR
1000 SGD3021710.00000 KHR
2000 SGD6043420.00000 KHR
5000 SGD15108550.00000 KHR
10000 SGD30217100.00000 KHR