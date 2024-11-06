История обменного курса камбоджийский риель–сингапурские доллары

Обменный курс камбоджийских риеля/сингапурские доллары сейчас составляет 0,000, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость камбоджийских риелей оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.101% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс камбоджийский риель/сингапурские доллары колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,000, и минимумом, равным 0,000, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.636%.