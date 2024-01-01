Kamboçya rielinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile KHR → SGD çevirin

1.000 khr
0,33 sgd

1.00000 KHR = 0.00033 SGD

08:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.353151.539760.93187.193623.704583.02760.796908
1 CAD0.73901611.137910.688615.3161917.517961.35880.588928
1 AUD0.649450.87880310.6051534.6718815.394953.92230.517552
1 EUR1.07321.45221.6524817.7201725.439589.10520.85524

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kamboçya rielinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

KHR → CAD

KHR → AUD

KHR → EUR

KHR → CNY

KHR → CZK

KHR → INR

KHR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Singapur Doları
1 KHR0.00033 SGD
5 KHR0.00165 SGD
10 KHR0.00330 SGD
20 KHR0.00661 SGD
50 KHR0.01652 SGD
100 KHR0.03304 SGD
250 KHR0.08261 SGD
500 KHR0.16521 SGD
1000 KHR0.33043 SGD
2000 KHR0.66085 SGD
5000 KHR1.65213 SGD
10000 KHR3.30427 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Kamboçya Rieli
1 SGD3026.39000 KHR
5 SGD15131.95000 KHR
10 SGD30263.90000 KHR
20 SGD60527.80000 KHR
50 SGD151319.50000 KHR
100 SGD302639.00000 KHR
250 SGD756597.50000 KHR
500 SGD1513195.00000 KHR
1000 SGD3026390.00000 KHR
2000 SGD6052780.00000 KHR
5000 SGD15131950.00000 KHR
10000 SGD30263900.00000 KHR