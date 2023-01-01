ريال كمبودي إلى دولار سنغافوري

تحويل KHR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٠٫٣٣ sgd

1.00000 KHR = 0.00033 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KHR إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0667588.68371.436271.659920.9641518.3081
1GBP1.153611.2306102.3051.656881.914881.1122521.1202
1USD0.93740.812612183.13451.34641.556060.903817.1625
1INR0.0112760.009774660.012028710.01619540.01871730.01087150.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار سنغافورة
1 KHR0.00033 SGD
5 KHR0.00166 SGD
10 KHR0.00332 SGD
20 KHR0.00664 SGD
50 KHR0.01660 SGD
100 KHR0.03320 SGD
250 KHR0.08301 SGD
500 KHR0.16602 SGD
1000 KHR0.33204 SGD
2000 KHR0.66408 SGD
5000 KHR1.66020 SGD
10000 KHR3.32041 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / ريال كمبوديا
1 SGD3011.67000 KHR
5 SGD15058.35000 KHR
10 SGD30116.70000 KHR
20 SGD60233.40000 KHR
50 SGD150583.50000 KHR
100 SGD301167.00000 KHR
250 SGD752917.50000 KHR
500 SGD1505835.00000 KHR
1000 SGD3011670.00000 KHR
2000 SGD6023340.00000 KHR
5000 SGD15058350.00000 KHR
10000 SGD30116700.00000 KHR