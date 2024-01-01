5,000 ريال كمبودي إلى دولار سنغافوري

تحويل KHR إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 khr
1.61 sgd

៛1.000 KHR = S$0.0003211 SGD

Mid-market exchange rate at 20:59
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KHR إلى SGD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1 USD11.3681.4990.9077.15922.83883.8710.772
1 CAD0.73111.0960.6635.23416.69661.3160.565
1 AUD0.6670.91210.6054.77515.23255.9380.515
1 EUR1.1031.5081.65317.89525.18492.4890.852

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار سنغافورة
1 KHR٠٫٠٠٠٣٢ SGD
5 KHR٠٫٠٠١٦١ SGD
10 KHR٠٫٠٠٣٢١ SGD
20 KHR٠٫٠٠٦٤٢ SGD
50 KHR٠٫٠١٦٠٦ SGD
100 KHR٠٫٠٣٢١١ SGD
250 KHR٠٫٠٨٠٢٨ SGD
500 KHR٠٫١٦٠٥٥ SGD
1000 KHR٠٫٣٢١١١ SGD
2000 KHR٠٫٦٤٢٢٢ SGD
5000 KHR١٫٦٠٥٥٤ SGD
10000 KHR٣٫٢١١٠٨ SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / ريال كمبوديا
1 SGD٣٬١١٤٫٢٢٠٠٠ KHR
5 SGD١٥٬٥٧١٫١٠٠٠٠ KHR
10 SGD٣١٬١٤٢٫٢٠٠٠٠ KHR
20 SGD٦٢٬٢٨٤٫٤٠٠٠٠ KHR
50 SGD١٥٥٬٧١١٫٠٠٠٠٠ KHR
100 SGD٣١١٬٤٢٢٫٠٠٠٠٠ KHR
250 SGD٧٧٨٬٥٥٥٫٠٠٠٠٠ KHR
500 SGD١٬٥٥٧٬١١٠٫٠٠٠٠٠ KHR
1000 SGD٣٬١١٤٬٢٢٠٫٠٠٠٠٠ KHR
2000 SGD٦٬٢٢٨٬٤٤٠٫٠٠٠٠٠ KHR
5000 SGD١٥٬٥٧١٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ KHR
10000 SGD٣١٬١٤٢٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ KHR