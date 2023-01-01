Камбоджийские риели в новые израильские шекели

Сконвертируйте KHR в ILS по реальному обменному курсу

1000 khr
0.93 ils

1.00000 KHR = 0.00093 ILS

Среднерыночный курс в 19:21 UTC
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График изменения обменного курса KHR к ILS

1 мин. назад 1 KHR → 0 ILS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.073188.94931.455071.670970.956518.5013
1GBP1.163611.2486103.4961.693041.944251.1129921.5271
1USD0.93190.800897182.891.355951.557150.8913517.241
1INR0.01124240.009662170.012064210.01635840.01878570.01075340.207999

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Израильский новый шекель
1 KHR0.00093 ILS
5 KHR0.00463 ILS
10 KHR0.00926 ILS
20 KHR0.01852 ILS
50 KHR0.04630 ILS
100 KHR0.09260 ILS
250 KHR0.23149 ILS
500 KHR0.46298 ILS
1000 KHR0.92597 ILS
2000 KHR1.85193 ILS
5000 KHR4.62983 ILS
10000 KHR9.25966 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Камбоджийский риель
1 ILS1079.95000 KHR
5 ILS5399.75000 KHR
10 ILS10799.50000 KHR
20 ILS21599.00000 KHR
50 ILS53997.50000 KHR
100 ILS107995.00000 KHR
250 ILS269987.50000 KHR
500 ILS539975.00000 KHR
1000 ILS1079950.00000 KHR
2000 ILS2159900.00000 KHR
5000 ILS5399750.00000 KHR
10000 ILS10799500.00000 KHR