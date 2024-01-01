Kamboçya rielinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile KHR → ILS çevirin

1.000 khr
0,89 ils

1.00000 KHR = 0.00089 ILS

08:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553451.0733589.12161.452511.652320.948518.311
1 GBP1.1691211.25495104.21.698261.931881.1089121.4091
1 USD0.931650.796844183.03131.353251.539410.8836517.0597
1 INR0.01122060.009596920.012043710.01629810.01854010.01064240.205461

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Kamboçya rielinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KHR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KHR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kamboçya rieli için en iyi döviz çiftleri

KHR → USD

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Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Yeni İsrail Şekeli
1 KHR0.00089 ILS
5 KHR0.00445 ILS
10 KHR0.00891 ILS
20 KHR0.01782 ILS
50 KHR0.04455 ILS
100 KHR0.08909 ILS
250 KHR0.22273 ILS
500 KHR0.44546 ILS
1000 KHR0.89093 ILS
2000 KHR1.78186 ILS
5000 KHR4.45465 ILS
10000 KHR8.90929 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kamboçya Rieli
1 ILS1122.42000 KHR
5 ILS5612.10000 KHR
10 ILS11224.20000 KHR
20 ILS22448.40000 KHR
50 ILS56121.00000 KHR
100 ILS112242.00000 KHR
250 ILS280605.00000 KHR
500 ILS561210.00000 KHR
1000 ILS1122420.00000 KHR
2000 ILS2244840.00000 KHR
5000 ILS5612100.00000 KHR
10000 ILS11224200.00000 KHR