ريال كمبودي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل KHR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 khr
0.93 ils

1.00000 KHR = 0.00093 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 17:18 UTC
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KHR إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.066488.65461.436071.660280.9640518.3117
1GBP1.1535411.2301102.2641.656511.915151.1120721.1227
1USD0.937750.812942183.13451.346651.55690.904117.1715
1INR0.01127970.009778640.012028710.01619840.01872750.01087510.206551

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

KHR إلى USD

KHR إلى CAD

KHR إلى AUD

KHR إلى EUR

KHR إلى CNY

KHR إلى CZK

KHR إلى INR

KHR إلى GBP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / Israeli New Sheqel
1 KHR0.00093 ILS
5 KHR0.00464 ILS
10 KHR0.00927 ILS
20 KHR0.01855 ILS
50 KHR0.04637 ILS
100 KHR0.09274 ILS
250 KHR0.23186 ILS
500 KHR0.46372 ILS
1000 KHR0.92745 ILS
2000 KHR1.85490 ILS
5000 KHR4.63724 ILS
10000 KHR9.27448 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / ريال كمبوديا
1 ILS1078.23000 KHR
5 ILS5391.15000 KHR
10 ILS10782.30000 KHR
20 ILS21564.60000 KHR
50 ILS53911.50000 KHR
100 ILS107823.00000 KHR
250 ILS269557.50000 KHR
500 ILS539115.00000 KHR
1000 ILS1078230.00000 KHR
2000 ILS2156460.00000 KHR
5000 ILS5391150.00000 KHR
10000 ILS10782300.00000 KHR