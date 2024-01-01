5 000 израильских новых шекелей в камбоджийские риели
Сконвертируйте ILS в KHR по реальному обменному курсу
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|1 ILS в KHR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|1 141,0100
|1 141,0100
|Низкий
|1 089,1400
|1 067,6500
|В среднем
|1 111,5493
|1 102,7539
|Изменить
|1.77%
|4.58%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к KHR
За последние 30 дней максимальный курс ILS к KHR составил 1 141,0100, а минимальный — 1 089,1400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 111,5493. Изменение курса ILS к KHR в процентном соотношении составило 1.77.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к KHR составил 1 141,0100, а минимальный — 1 067,6500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 102,7539. Изменение курса ILS к KHR в процентном соотношении составило 4.58.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в камбоджийские риели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Израильский новый шекель
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- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
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- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Камбоджийский риель
|1 ILS
|1 127,79000 KHR
|5 ILS
|5 638,95000 KHR
|10 ILS
|11 277,90000 KHR
|20 ILS
|22 555,80000 KHR
|50 ILS
|56 389,50000 KHR
|100 ILS
|112 779,00000 KHR
|250 ILS
|281 947,50000 KHR
|500 ILS
|563 895,00000 KHR
|1000 ILS
|1 127 790,00000 KHR
|2000 ILS
|2 255 580,00000 KHR
|5000 ILS
|5 638 950,00000 KHR
|10000 ILS
|11 277 900,00000 KHR