20 израильских новых шекелей в камбоджийские риели

Сконвертируйте ILS в KHR по реальному обменному курсу

20 ils
22 559,60 khr

₪1,000 ILS = ៛1 128 KHR

Среднерыночный курс в 15:06
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ILS в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 141,01001 141,0100
Низкий1 089,14001 067,6500
В среднем1 111,54931 102,7539
Изменить1.77%4.58%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к KHR

За последние 30 дней максимальный курс ILS к KHR составил 1 141,0100, а минимальный — 1 089,1400. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 111,5493. Изменение курса ILS к KHR в процентном соотношении составило 1.77.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к KHR составил 1 141,0100, а минимальный — 1 067,6500. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 102,7539. Изменение курса ILS к KHR в процентном соотношении составило 4.58.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1731,4941,6270,96719,503
1 GBP1,18711,292108,1861,7731,931,14823,143
1 USD0,9180,774183,7251,3721,4940,88817,91
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Камбоджийский риель
1 ILS1 127,98000 KHR
5 ILS5 639,90000 KHR
10 ILS11 279,80000 KHR
20 ILS22 559,60000 KHR
50 ILS56 399,00000 KHR
100 ILS112 798,00000 KHR
250 ILS281 995,00000 KHR
500 ILS563 990,00000 KHR
1000 ILS1 127 980,00000 KHR
2000 ILS2 255 960,00000 KHR
5000 ILS5 639 900,00000 KHR
10000 ILS11 279 800,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Израильский новый шекель
1 KHR0,00089 ILS
5 KHR0,00443 ILS
10 KHR0,00887 ILS
20 KHR0,01773 ILS
50 KHR0,04433 ILS
100 KHR0,08865 ILS
250 KHR0,22164 ILS
500 KHR0,44327 ILS
1000 KHR0,88654 ILS
2000 KHR1,77309 ILS
5000 KHR4,43272 ILS
10000 KHR8,86543 ILS