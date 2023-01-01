100 камбоджийских риелей в новые израильские шекели

Сконвертируйте KHR в ILS по реальному обменному курсу

100 khr
0,09 ils

1.00000 KHR = 0.00093 ILS

Среднерыночный курс в 18:34 UTC
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График изменения обменного курса KHR к ILS

1 мин. назад 1 KHR → 0 ILS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.0664588.64711.442321.657650.9567518.1962
1GBP1.1613711.2385102.9481.675011.925081.1111421.1318
1USD0.93770.807428183.12351.352451.554360.897117.0624
1INR0.01128070.00971360.012030310.01627040.01869950.01079240.205266

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийских риелей

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KHR в AUD

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KHR в CNY

KHR в CZK

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KHR в GBP

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Израильский новый шекель
1 KHR0.00093 ILS
5 KHR0.00463 ILS
10 KHR0.00925 ILS
20 KHR0.01851 ILS
50 KHR0.04627 ILS
100 KHR0.09255 ILS
250 KHR0.23137 ILS
500 KHR0.46274 ILS
1000 KHR0.92547 ILS
2000 KHR1.85095 ILS
5000 KHR4.62737 ILS
10000 KHR9.25474 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Камбоджийский риель
1 ILS1080.53000 KHR
5 ILS5402.65000 KHR
10 ILS10805.30000 KHR
20 ILS21610.60000 KHR
50 ILS54026.50000 KHR
100 ILS108053.00000 KHR
250 ILS270132.50000 KHR
500 ILS540265.00000 KHR
1000 ILS1080530.00000 KHR
2000 ILS2161060.00000 KHR
5000 ILS5402650.00000 KHR
10000 ILS10805300.00000 KHR