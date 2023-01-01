5 камбоджийских риелей в новые израильские шекели
Сконвертируйте KHR в ILS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KHR к ILS
1 KHR = 0,00093 ILS
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Камбоджийский риель
|1 ILS
|1080.53000 KHR
|5 ILS
|5402.65000 KHR
|10 ILS
|10805.30000 KHR
|20 ILS
|21610.60000 KHR
|50 ILS
|54026.50000 KHR
|100 ILS
|108053.00000 KHR
|250 ILS
|270132.50000 KHR
|500 ILS
|540265.00000 KHR
|1000 ILS
|1080530.00000 KHR
|2000 ILS
|2161060.00000 KHR
|5000 ILS
|5402650.00000 KHR
|10000 ILS
|10805300.00000 KHR