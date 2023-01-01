Камбоджийские риели в турецкие лиры

Сконвертируйте KHR в TRY по реальному обменному курсу

1 000 khr
6,54 try

1.00000 KHR = 0.00654 TRY

Среднерыночный курс в 19:29 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса KHR к TRY

1 мин. назад 1 KHR → 0 TRY
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85941.0731588.95341.455251.671050.956718.5124
1GBP1.163611.2487103.5051.69331.944411.1132221.5407
1USD0.931850.800833182.891.356051.557150.8914517.2505
1INR0.01124180.009661390.012064210.01635960.01878570.01075460.208113

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийский риель

KHR в USD

KHR в CAD

KHR в AUD

KHR в EUR

KHR в CNY

KHR в CZK

KHR в INR

KHR в GBP

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Камбоджийский риель / Турецкая лира
1 KHR0.00654 TRY
5 KHR0.03269 TRY
10 KHR0.06538 TRY
20 KHR0.13076 TRY
50 KHR0.32690 TRY
100 KHR0.65379 TRY
250 KHR1.63448 TRY
500 KHR3.26897 TRY
1000 KHR6.53793 TRY
2000 KHR13.07586 TRY
5000 KHR32.68965 TRY
10000 KHR65.37930 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Камбоджийский риель
1 TRY152.95400 KHR
5 TRY764.77000 KHR
10 TRY1529.54000 KHR
20 TRY3059.08000 KHR
50 TRY7647.70000 KHR
100 TRY15295.40000 KHR
250 TRY38238.50000 KHR
500 TRY76477.00000 KHR
1000 TRY152954.00000 KHR
2000 TRY305908.00000 KHR
5000 TRY764770.00000 KHR
10000 TRY1529540.00000 KHR