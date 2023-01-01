1 тысяча камбоджийских риелей в турецкие лиры

Сконвертируйте KHR в TRY по реальному обменному курсу

1000 khr
6.55 try

1.00000 KHR = 0.00655 TRY

Среднерыночный курс в 19:20 UTC
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График изменения обменного курса KHR к TRY

1 мин. назад 1 KHR → 0 TRY
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.066288.62631.441561.657520.956718.1914
1GBP1.1614411.2383102.9321.674241.925071.1111521.1278
1USD0.93790.807559183.12351.352051.554610.897317.0619
1INR0.01128330.009715170.012030310.01626560.01870240.01079480.20526

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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for камбоджийских риелей

KHR в USD

KHR в CAD

KHR в AUD

KHR в EUR

KHR в CNY

KHR в CZK

KHR в INR

KHR в GBP

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Обменные курсы Камбоджийский риель / Турецкая лира
1 KHR0.00655 TRY
5 KHR0.03277 TRY
10 KHR0.06553 TRY
20 KHR0.13106 TRY
50 KHR0.32766 TRY
100 KHR0.65532 TRY
250 KHR1.63830 TRY
500 KHR3.27660 TRY
1000 KHR6.55321 TRY
2000 KHR13.10642 TRY
5000 KHR32.76605 TRY
10000 KHR65.53210 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Камбоджийский риель
1 TRY152.59700 KHR
5 TRY762.98500 KHR
10 TRY1525.97000 KHR
20 TRY3051.94000 KHR
50 TRY7629.85000 KHR
100 TRY15259.70000 KHR
250 TRY38149.25000 KHR
500 TRY76298.50000 KHR
1000 TRY152597.00000 KHR
2000 TRY305194.00000 KHR
5000 TRY762985.00000 KHR
10000 TRY1525970.00000 KHR