1 тысяча камбоджийских риелей в турецкие лиры
Сконвертируйте KHR в TRY по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса KHR к TRY
1 KHR = 0.00655 TRY
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Как произвести расчет конвертации из камбоджийских риелей в турецкие лиры
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите KHR из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KHR в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Турецкая лира / Камбоджийский риель
|1 TRY
|152.59700 KHR
|5 TRY
|762.98500 KHR
|10 TRY
|1525.97000 KHR
|20 TRY
|3051.94000 KHR
|50 TRY
|7629.85000 KHR
|100 TRY
|15259.70000 KHR
|250 TRY
|38149.25000 KHR
|500 TRY
|76298.50000 KHR
|1000 TRY
|152597.00000 KHR
|2000 TRY
|305194.00000 KHR
|5000 TRY
|762985.00000 KHR
|10000 TRY
|1525970.00000 KHR