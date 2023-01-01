ريال كمبودي إلى ليرة تركية

تحويل KHR إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٦٫٥٩ try

1.00000 KHR = 0.00659 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 17:26 UTC
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KHR إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KHR → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0667588.68371.436541.659920.964218.3095
1GBP1.1535411.23055102.3011.657121.914811.1122421.1209
1USD0.93740.812645183.13451.346651.556060.90417.1638
1INR0.0112760.009775060.012028710.01619840.01871730.01087390.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for رييل كمبودي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / ليرة تركية
1 KHR0.00659 TRY
5 KHR0.03295 TRY
10 KHR0.06590 TRY
20 KHR0.13180 TRY
50 KHR0.32949 TRY
100 KHR0.65899 TRY
250 KHR1.64747 TRY
500 KHR3.29494 TRY
1000 KHR6.58987 TRY
2000 KHR13.17974 TRY
5000 KHR32.94935 TRY
10000 KHR65.89870 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / ريال كمبوديا
1 TRY151.74800 KHR
5 TRY758.74000 KHR
10 TRY1517.48000 KHR
20 TRY3034.96000 KHR
50 TRY7587.40000 KHR
100 TRY15174.80000 KHR
250 TRY37937.00000 KHR
500 TRY75874.00000 KHR
1000 TRY151748.00000 KHR
2000 TRY303496.00000 KHR
5000 TRY758740.00000 KHR
10000 TRY1517480.00000 KHR